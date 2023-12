FC Nantes - OGC Nice : Lafont décrypte sa première de feu avec Gourvennec

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le défi était de taille. Avec une équipe en plein doute, des défaites en série et un entraîneur tout juste arrivé afin de remettre de l'ordre. Mais le FC Nantes a bel et bien fait tomber l'OGC Nice, 1-0, avec son technicien, Jocelyn Gourvennec, et son gardien, Alban Lafont, impérial de bout en bout et auteur de nombreuses parades décisives.

"Ce qu'on demande"

Le gardien nantais, après la rencontre, est revenu sur le déroulé du match. Et avec beaucoup de retenue a analysé sa performance. Propos retranscrits par le site footmercato.

«C’est un match important. On sortait d’une série où c’était assez compliqué, on n’arrivait pas à enchaîner. On savait aussi que Nice était très solide et que c’était très compliqué de les jouer mais on savait aussi qu’ils allaient perdre à un moment dans la saison. On a cru en nous et c’est un bon match collectif qui nous a permis de prendre les 3 points. Je me suis très bien senti sur ce match, c’est de mieux en mieux, ça permet de faire des performances comme ça. Après ce n’est pas une fin en soi, il faut continuer de travailler pour que ça se poursuive. Mes arrêts ? C’est ce qu’on demande aux gardiens d’être décisifs au moment où l’équipe commet des erreurs, j’ai réussi à faire les arrêts et c’est bien pour l’équipe»,

