FC Nantes : Lafont révèle les trois coéquipiers qui l'ont le plus impressionné cette saison

Si dans un premier temps il ne voulait pas donner de noms, Alban Lafont a révélé que Ludovic Blas, Randal Kolo Muani et Nicolas Pallois étaient les coéquipiers qui l'ont le plus impressionné cette saison.

"Il y en a plusieurs... je ne veux pas donner un nom et laisser certains. Ludovic Blas, Randal Kolo Muani, Nicolas Pallois... je vais dire toute l'équipe ! Tout le monde a fait une saison complète. On n'a pas été tout le temps performants. On a eu des petits moments compliqués, mais ils n'ont pas duré longtemps et ça nous a permis de garder un cap. Tout le monde a été performants cette saison et on est fiers de nous"