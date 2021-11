FC Nantes : Lafont s'est attiré les félicitations d'un champion du monde après son festival contre le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes était venu au Parc des Princes en espérant rééditer son exploit du printemps dernier, quand il s'était imposé à la surprise générale dans la capitale alors qu'il était embourbé dans les profondeurs du classement. Et jusqu'à la 81e minute et le but contre son camp d'Appiah, il avait de bonnes raisons d'y croire. S'il a pu tenir aussi longtemps face à l'ogre des Qataris, c'est notamment parce qu'Alban Lafont a sorti une performance phénoménale.

Le gardien des Canaris, qui s'était félicité avant le match de pouvoir disputer une partie aussi médiatisée, a brillé sous les yeux du monde entier. L'Equipe lui a attribué un 8, meilleure note de la rencontre, tous camps confondus. Surtout, il s'est attiré les compliments du champion du monde 98 Lionel Charbonnier sur RMC : "Alban Lafont, heureusement qu'il était là parce qu'il a fait des arrêts de très grande classe". Dommage que ça n'ait pas permis à son équipe de revenir avec au moins un point de la capitale !

🎙 "Alban Lafont, heureusement qu'il était là parce qu'il a fait des arrêts de très grande classe."@liocharbo juge la prestation des gardiens de ce PSG-Nantes : Alban Lafont et Keylor Navas. #rmclive pic.twitter.com/q9lLKxSv3q — After Foot RMC (@AfterRMC) November 20, 2021