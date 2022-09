FC Nantes : Lafont s’est fixé un objectif en équipe de France qui va booster sa carrière

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Les couleurs du FC Nantes seront particulièrement bien représentées en équipe de France ce mois-ci. Après Randal Kolo Muani, c’est en effet Alban Lafont (23 ans) qui est récompensé pour son bon début de saison en club en étant appelé chez les Bleus. « Très content d’être là, très fier aussi de représenter mon pays, a déclaré le gardien du FC Nantes. Je souhaite aussi un bon rétablissement à Hugo qui s’est fait un pépin et qui va revenir le plus vite possible. C’est un rêve de gosse, de gamin, qui se réalise. C’est aussi que le début, il faut continuer à travailler pour atteindre ses objectifs. » Questionné sur sa semaine de stage en Bleu, Lafont est avant tout là pour apprendre auprès des grands. « J’espère apprendre pas mal de choses, je suis là aussi pour découvrir, être à la disposition du coach et bien m’entraîner pour aider le groupe, a-t-il ajouté. Côtoyer des champions du monde avec un tel palmarès, c’est quelque chose d’exceptionnel et ça ne peut qu’être bénéfique pour moi et la suite de ma carrière. » 📺 "Un rêve de gosse"



🇫🇷 @AlbanLafont, sur sa première sélection 👇 pic.twitter.com/unJizAj8yK — FC Nantes (@FCNantes) September 20, 2022

Pour résumer Convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour pallier le forfait d’Hugo Lloris lors des deux prochains matches de Ligue des Nations, Alban Lafont (23 ans) s’est fixé des objectifs élevés en Bleu, où il va d'abord apprendre.

