FC Nantes : Lafont s'est fixé un objectif pour oublier les Bleus pendant la trêve

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Tout le monde y a cru à Nantes et c'est vrai que ça aurait été mérité. Mais Didier Deschamps n'a pas daigné convoquer Alban Lafont pour les matches amicaux de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire vendredi et l'Afrique du Sud mardi prochain. Pourtant, le gardien de but nantais reste sur des performances exceptionnelles, notamment celle ayant abouti à la victoire sur le PSG (3-1) le 19 février. C'est Alphonse Aréola (West Ham), qui fera office de troisième portier des Bleus...

Resté en Loire-Atlantique pendant cette quinzaine, Lafont a accordé une interview au site officiel du FCN. L'occasion d'expliquer quel serait le but de ces deux semaines sans match pour des Canaris qui restent sur deux défaites d'affilée (0-1 à Troyes et contre Lille) : "Lorsqu'on enchaîne deux revers, on a envie de tout de suite rejouer afin de couper cette spirale et se rattraper avec un résultat positif. Il va surtout falloir se servir de cette trêve pour corriger les petits détails et repartir de l'avant. Peut-être qu'on a eu un peu plus de réussite sur les matches précédents. Maintenant, on sait qu'une rencontre se joue sur peu de choses. Personne n'est démoralisé et on a tous encore envie de gagner beaucoup de matches."

🎥💫 𝗧𝗼𝘂𝘀 𝗲𝗻𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲, 𝗲𝗻 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 !



En attendant les informations liées à la billetterie qui ouvrira très prochainement, le @FCNantes propose aux amoureux des 💛 et 💚 de revivre la qualification, aux dépens de Monaco 🤩🤩 pic.twitter.com/gEFiIg1PB9 — FC Nantes (@FCNantes) March 22, 2022

Lafont veut se servir de la trêve pour corriger les détails Le gardien du FC Nantes Alban Lafont est resté en Loire-Atlantique pendant cette quinzaine internationale, alors qu'il espérait être convoqué en équipe de France. Il veut en profiter pour faire en sorte que les Canaris se relancent à la reprise du championnat.

Raphaël Nouet

Rédacteur