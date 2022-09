FC Nantes : Lafont va réaliser un rêve de gosse contre l'Olympiakos

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Dix-huit ans après, le FC Nantes va renouer avec l'Europe demain face à l'Olympiakos. Un moment que la Beaujoire et les supporters canaris vont fêter comme il se doit. Antoine Kombouaré s'attend à une ambiance de feu, son capitaine Alban Lafont. Mais le gardien de 23 ans a expliqué en conférence de presse qu'il s'agissait également d'un moment très spécial pour lui puisqu'il s'agira de son premier match sur la scène continentale.

"Il faut être concentré. L’excitation, on verra ça après le match si on arrive à faire une belle rencontre. Mais là, on doit être concentré, d'autant que ça va être un match très compliqué et on ne veut pas se disperser avant. Outre l’hymne, j’attends ce genre de compétition depuis que je suis tout petit. Je fais ce sport pour ça et vivre des émotions comme ça. Le vivre demain va être exceptionnel mais il faut mettre ces émotions entre parenthèses et se concentrer sur le match, sur les aspects techniques et pas arriver en touristes."