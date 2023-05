FC Nantes : Lafont valide la grogne des supporters et fustige l’attitude de ses coéquipiers

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes creuse encore. Après avoir été rossé en finale de la Coupe de France par le Toulouse FC (1-5), les Canaris semblent mal engagés dans la course au maintien. Hier, ils ont encaissé une énième défaite face au RC Strasbourg (0-2) en affichant un état d’esprit qui laisse à désirer aux yeux d’Alban Lafont. Le gardien de 24 ans a même validé la nouvelle grogne des supporters à leur égard.

« Dans les attitudes, ça doit changer »

« Ils ont raison de nous siffler, bien sûr, a réagi le gardien du FC Nantes après la rencontre. Avec ce qu'on démontre, on ne mérite pas plus. On est dans une spirale ultra-négative, où on n'arrive pas vraiment à sortir la tête de l'eau, donc il va falloir se poser les bonnes questions, tous se remettre en question. Je pense que dans les attitudes, il y a des choses à revoir, même si on n'est pas résignés, si on a toujours envie de donner le maximum. Mais dans les attitudes, ça doit changer. Au vu de notre situation et de ce qu'on propose, tout le monde nous voit en Ligue 2, mais c'est maintenant qu'il faut avancer, relever la tête, toujours être fiers. Et avancer, parce que rien n'est fait. »

Comment ? « Revenir aux fondamentaux, déjà faire une bonne semaine d'entraînement, mettre beaucoup d'engagement à l'entraînement et après, bien défendre, encaisser beaucoup moins de buts. » Le message est passé. Sera-t-il entendu cette fois-ci ?

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert s'inclinent face à Strasbourg. pic.twitter.com/tGvdKEPZcW — FC Nantes (@FCNantes) May 7, 2023

