FC Nantes : Lafont vise une équipe prestigieuse

Alban Lafont est dans une bonne période. Le portier n'est pas étranger au redressement du FC Nantes, et surtout pas à sa victoire à Lorient (2-0) où il a livré une très bonne prestation le week-end dernier avant de rejoindre l'équipe de France Espoirs.

« J'espère que j'y arriverai un jour »

De quoi inciter le FCN à s'attacher définitivement es services alors qu'il ne que prêté par la Fiorentina ? « Malheureusement, la balle n’est pas vraiment dans mon camp. Je me sens vraiment très bien à Nantes mais ça va dépendre du club et du projet sportif à long terme », a glissé Lafont, qui reste aussi sur un très bon match avec les Bleuets contre la Slovaquie (1-0) le mois dernier. Et qui, à 21 ans, nourrit toujours l'ambition d'atteindre un jour les Bleus. « L’équipe de France A, c’est un objectif, bien sûr. J’aimerais y arriver dans les prochaines années. Pendant le dernier rassemblement, j’ai participé à une séance, donc ça donne envie. J’espère que j’y arriverai un jour .