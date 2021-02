FC Nantes : Landreau détesté de tous, Halilhodzic traité de menteur, Kita règle ses comptes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Au cœur d'un projet de reprise du FC Nantes, Mickaël Landreau se fait tailler un costard par Waldemar Kita dans L'Equipe. « A Nantes, au club, il est détesté, soutient-il. Il a foutu un bordel énorme, il a mis des mecs de côté, il a semé la zizanie partout où il est passé ! Pour vous, il va calmer le peuple, pas de problème, mais il faut un projet derrière. Vous pouvez lui dire, je ne suis pas convaincu que les gens vont suivre. (...) Oui, c'était un bon gardien de Ligue 1. Il n'a pas été champion du monde non plus ! Et il n'a pas de références, c'est tout. Même à Lorient, sa seule expérience d'entraîneur, il n'a pas réussi à s'entendre avec les joueurs et les dirigeants. »

« Halilhodzic nous a fait un petit dans le dos »

Vahid Halilhodzic, qui avait époinglé Kita il y a quelques jours, s'est lui aussi attiré les foudres du président des Canaris... « Qu'on crache dans la soupe, je ne supporte pas. Pareil quand on ment. C'est malhonnête. Il n'avait pas de boulot, il a prié pour venir chez nous. Que des coaches nous cassent alors qu'ils se sont très mal comportés... M. Halilhodzic est parti de lui-même, il nous a fait un petit dans le dos. Il s'est servi de nous, a manqué de professionnalisme en ne venant pas à certains entraînements. Pendant ce temps, il rencontrait des émissaires de la Fédération marocaine à Paris. » Pas joli joli, tout ça. Mais c'est Nantes, quoi !