FC Nantes : Landreau fait des révélations de taille sur les avancées du Collectif Nantais

Le Collectif Nantais avance. Ce projet, lancé il y a six mois par Mickaël Landreau, a déjà levé environ 7,5 millions d'euros auprès d'entrepreneurs et de personnalités locales ayant versé chacun 100 000 euros au minimum. Il y a un mois, une plateforme de financement participatif a déjà réuni pas moins de 167 000 euros récoltés, avec 1 200 souscripteurs (2 000 en attente de validation).

Mais l'enjeu ne se situe pas là. « Il y a un réel engouement, explique Landreau à L’Équipe. Quand je suis à Nantes, on m'interpelle : ''Je suis le 584e, je suis le 1100e !'' Par rapport à ce qu'on voulait vivre, drainer, on est hyper contents. On avait besoin de temps pour l'acculturation du projet global. Si on doit reprendre, ce sera avec un projet de fond, écrit. Ça ne se fait pas comme ça. Ce qui est passionnant, c'est la dynamique. »

Au-delà de l’engouement suscité par le projet de rachat du FC Nantes, les supporters des Canaris détonnent par leur inventivité. « Un jeune qui ne pouvait pas apporter 100 euros a créé une cagnotte en expliquant son projet et a réuni les 100 euros, les associations de supporters ont ouvert une boutique en ligne, les bénéfices vont servir à acheter des actions, ajoute Antoine Josse, cheville ouvrière du financement participatif. On en est déjà à une dizaine d'actions acquises grâce à cette boutique. On ne se fixait pas d'objectifs, ça fait juste chaud au coeur qu'autant de gens se mobilisent. »

Bastien Aubert

Rédacteur