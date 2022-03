FC Nantes : Landreau fixe un montant pour le rachat, Kita le tacle mais ouvre la porte !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Mickaël Landreau a terminé sa tournée des chapelles. Après avoir expliqué les intentions du Collectif Nantais dimanche au Canal Football Club, l’ancien gardien du FC Nantes a remis le couvert hier soir sur RMC Sport. Au micro de Jérôme Rothen, le porteur de cette structure collaborative qui souhaite racheter le FC Nantes a assuré que son projet était bien avancé.

« On est tous les jours un peu plus prêts. S'il vend le club 20 à 25 millions, on est prêts dès demain », a-t-il déclaré. Sollicité à l'occasion de la venue de Landreau, le FC Nantes a bel et bien fait savoir dans un communiqué que le club n'est pas à vendre... tout en laissant la porte entrouverte à un projet sérieux. Plus que celui du Collectif Nantais ?

« Le club n'est pas à vendre, peut-on lire dans le message en question. Pour autant, Waldemar Kita l'a toujours dit, il examine bien évidemment toutes les offres sérieuses, c'est-à-dire construites et financées. Les repreneurs sérieux présentent leur offre au propriétaire et font rarement - pour ne pas dire jamais - le tour des plateaux de télé et de radio avant d'avoir monté leur dossier. Waldemar Kita se concentre sur l'excellente saison du club, preuve que le travail, la persévérance, les investissements et la vision paient. »