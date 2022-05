FC Nantes : Landreau, Plantive, le Collectif nantais, la vente du club... les dernières vérités de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

« Il n’y a pas de bons ou mauvais moments pour partir. Et puis, pour pouvoir partir, il faut avoir un acquéreur. Sauf si Landreau a quelques millions (…) Si j’ai eu des approches ? Non. Dans les moments où tout va bien, peu veulent se manifester. Le club est-il à vendre ? Non, on n’est pas à vendre aujourd’hui. Le problème est très simple, tout le monde peut partir dans le club sauf moi ».

« Je ne lui en veux pas, il est jeune, ambitieux. Mais il ne faut pas avoir des ambitions disproportionnées. Quand on a l’argent, on vient, on discute. Mais pourquoi ne viennent-ils pas ? Parce qu’ils n’ont pas d’argent. Mais quand on me dit que le plus important, dans le projet, c’est le logo, excusez-moi mais ça me pose un gros problème (rires)… Est-ce que le Collectif nantais peut venir et s'adosser à moi ?Ah, non, il y a un patron, pas deux ! Je ne suis pas dans le système qu’ils veulent monter. Je ne m’associe pas à ça, ça ne m’intéresse pas. »