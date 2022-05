FC Nantes : Landreau s'invite à la passe d'armes entre Kombouaré et Kita !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Antoine Kombouaré avait eu une sortie médiatique qui mettait en doute son avenir au FC Nantes après la victoire en finale de Coupe de France. Mais sur RMC, dans l'émission Rothen s'enflamme, Waldemar Kita a tenu à calmer le jeu, ce soir. « Déjà, il a un an de contrat, a expliqué le dirigeant. Le championnat n’est pas fini, il faut attendre un petit peu, pour voir s’il y a démission ou pas démission. On verra après. » Et à Kita d'ajouter, sur les propos du Kanak... « C'est un manque de courtoisie, a poursuivi Kita. Si je l’ai mal pris ? On sait très bien qu’on est dans le football, certaines paroles ne sont pas maîtrisées intellectuellement. Si ça remet en cause sa présence la saison prochaine ? Pas du tout. »

Mickaël Landreau, lui, a été invité à réagir sur un possible départ de Kombouaré dans L'Equipe du Soir. « J'espère qu'il ne partira pas, a-t-il glissé. Je l'espère pour le FC Nantes, pour l'institution. Il a une aura, un caractère qui fait que ça peut fonctionner avec Waldemar. Ce serait bien qu'il reste. Il est formé au club, il a gagné un titre. Il a son fonctionnement. Maintenant, s'il a décidé de déballer ça, il ne le fait pas par plaisir... »

Laurent HESS

Rédacteur