FC Nantes : Landreau sort du bois et apporte une première réponse à Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

L'interview ne va sans doute pas plaire à Waldemar Kita, lequel attend plus de discrétion de la part du Collectif nantais, lancé dans une levée de fonds pour racheter le FC Nantes. Mercredi, Mickaël Landreau, figure du projet aux côtés du sponsor Philippe Plantive, a pris la parole sur le site de supporters La Maison Jaune.

« Le jour où nous estimerons être prêts financièrement... »

Détaillant dans les grandes lignes son projet club, l'ancien gardien de but emblématique des Canaris a répondu aux critiques de Kita, lequel a encore affirmé vendredi dernier n'avoir été contacté par personne. Faux pour Landreau : « Le président est libre de communiquer comme il le souhaite et de gérer le club à sa manière. L’énergie que j’ai envie de dépenser c’est pour construire le projet que l’on souhaite mettre en place en alignement avec les valeurs et les convictions qui sont les nôtres (…) Nous travaillons dans la transparence et Philippe a informé Waldemar Kita dès le démarrage du projet. Le jour où nous estimerons être prêts financièrement nous irons le voir pour lui faire une offre. Elle reposera ce que nous pensons être la valeur du club mais aussi sur notre capacité à manager dans de bonnes conditions durant les 5 prochaines années. Il est hors de question d’aller de nouveau solliciter nos actionnaires un an plus tard », a-t-il expliqué en toute transparence.

Landreau s'engage moralement pour deux ans

« J’ai déjà refusé des postes d’entraîneur pour me consacrer à ce projet (…) C’est le FC Nantes qui m’a construit en tant qu’homme et cet engagement moral porte pour moi au minimum sur les deux prochaines années. J’espère évidemment que la passation de pouvoir au sein du club va se faire dans un délai plus court », a-t-il ajouté, sans chercher à vendre trop de rêve par rapport à ce que serait le FCN du Collectif nantais : « Le FC Nantes ne redeviendra pas ce qu’il a été (…) Le club ne pourra pas être le même mais il faudra respecter son ADN à savoir la primauté de la formation et le style de jeu. Il n’est pas possible de faire un marquage individuel et de jouer à la Auxerroise en 4/3/3. Il nous faudra respecter les fondamentaux du FC Nantes ».

La suite de ce passionnant entretien, c'est ici :

🗣 @mickalandreau : « Nous travaillons dans la transparence, @p_plantive a informé Waldemar Kita dès le démarrage du projet. Le jour où nous serons prêts, nous irons le voir pour faire une offre ».



Notre entretien exclusif avec Mickaël Landreau 👇https://t.co/g1vGu8V7G9 — La Maison Jaune (@La_MaisonJaune) August 11, 2021