FC Nantes : Landreau, une dead-line décisive pour le projet de reprise ?

Mickaël Landreau pourrait agiter les rumeurs en fin de saison... mais pas forcément au FC Nantes. Lancé dans un projet de reprise du FC Nantes, le consultant de Canal+ fait aussi partie d’une short-list dévoilée par les dirigeants du SCO d’Angers pour remplacer Stéphane Moulin.

Selon L’Équipe, Landreau dispose d'un crédit chez des décideurs du club angevin et ne s'interdit pas de retenter sa chance sur un banc après son départ du FC Lorient en 2019. Ce nouveau challenge éventuel mettrait ses intentions de côté au FC Nantes, où le projet de reprise « n'a pas connu d'avancées significatives ces dernières semaines. »

Angers dévoilera le successeur de Moulin mi-mai

Par ailleurs, d’autres profils sont étudiés à la loupe à Angers : Stéphane Dumont (Stade de Reims), Philippe Bizeul (Stade Rennais), Habib Beye et même David Guion sont appréciés. Selon Canal+, les dirigeants du SCO d’Angers ont prévu d’annoncer le remplaçant de Moulin aux alentours de la mi-mai. À partir de là, on saura si Landreau met sa réflexion au sujet du FC Nantes en stand-by ou s'il la creuse plus en profondeur.