FC Nantes : Landreau, un nouveau clin d’œil de aux Canaris... et à l’ASSE

Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Les supporters du FC Nantes rêvaient sans doute d’un anniversaire plus noble. Pour les vingt ans du sacre des Canaris en 2001, la Maison Jaune risque en effet d’être relégué en deuxième division à la fin de l’exercice en cours.

Mickaël Landreau, associé à un projet de reprise du FC Nantes, est serein sur les rumeurs l'associant à un projet de reprise du club mais ne peut s’empêcher de ressasser ses plus beaux souvenirs sous le maillot des Canaris. Avec un feu d’artifice tiré un soir de printemps 2001... après un succès contre l’ASSE synonyme de sacre à la Beaujoire (1-0).

« L'ASSE, ils sont presque meilleurs que nous »

« Être champion à domicile, c’est magique. On rêvait de ça. C’est incroyable, j’ai très peu de flashs du match de Sainté, a-t-il raconté dans Ouest France. Il y a une barre sortante, mais je ne suis pas battu. Ils sont presque meilleurs que nous, mais, à un moment donné, c’est aussi, là, la force de cette équipe, quand il y a des matches à gagner. Sur la durée, il faut bien jouer, mais il y a des matches comme celui-là, où on n’allait pas retenir si on jouait bien ou pas. La preuve en est, derrière tu vas à Lens (4-1) et, collectivement, tu fais un match exceptionnel car la pression est partie. »