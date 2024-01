FC Nantes - Laval : la compo de Gourvennec est tombée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Tombeur de Pau (4-1) pour son entrée en lice en Coupe de France, le FC Nantes affronte, ce samedi (17h30) au stade de la Beaujoire, Laval, une autre équipe de Ligue 2, pour une place en 8e de finale de la plus belle des compétitions de football en France. À une heure du coup d'envoi, découvrez le onze de départ aligné par l'entraîneur des Canaris, Jocelyn Gourvennec, et celui de son homologue lavallois, Olivier Frapolli.

Bénie Traoré, exclu en championnat, est suspendu. Ignatius Ganago et Bastien Meupiyou sont blessés. Le coach des Canaris doit aussi composer avec les absences pour cause de CAN (Castelletto, Moutoussamy, Simon, Mohamed). En instance de départ, Adson et Ronaël Pierre-Gabriel n’ont pas été convoqués.

Le onze des Canaris :

FC Nantes : Lafont - Coco, Cömert, Zézé, Merlin - Chirivella (cap.), M.Sissoko, D.Augusto - Kadewere, Abline, Mollet.

Laval : Hautbois - Y.Baldé, Y.Tavares, D.Diaw - Vargas, Sanna, Roye (cap.), Bobichon, Cherni - Kadile, Tchokounté.

