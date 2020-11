FC Nantes : le arbitres jubilent après la sanction contre Kita

La commission de discipline, qui avait placé le dossier en instruction il y a quinze jours, a tranché hier soir : Waldemar Kita est suspendu de toutes fonctions lors des deux prochains mois (plus deux avec sursis) pour son attitude à la fin du match entre son FC Nantes et le PSG (0-3) il y a trois samedis. Le président des Canaris était allé dire sa façon de penser aux arbitres au coup de sifflet final.

"Faut-il le rappeler, on ne touche pas à un arbitre !"

Cette sanction très sévère a été positivement accueillie par le syndicat des arbitres professionnels (le SAFE), qui a écrit dans un communiqué : "Si le vestiaire d'un arbitre peut le cas échéant être un lieu d'échanges et de débats courtois après match, on ne saurait y tolérer des actes d'intimidations envers le corps arbitral. Faut-il le rappeler, on ne touche pas à un arbitre !".

Waldemar Kita avait reproché aux hommes en noir d'avoir reçu Leonardo et Kylian Mbappé à la mi-temps de la rencontre après que ceux-ci aient protesté contre le fait qu'un pénalty n'avait pas été sifflé en leur faveur dans le temps additionnel. En seconde mi-temps, le PSG avait fini par obtenir un coup de pied de réparation pour une faute très litigieuse sur ce même Mbappé…