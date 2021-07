FC Nantes : le bel hommage de Rémy Riou à Emiliano Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Hier, la première demi-finale du tournoi Emiliano-Sala, qui oppose tous les anciens clubs français de l'attaquant argentin décédé tragiquement en janvier 2019, a vu la victoire de Bordeaux aux tirs au but sur Niort (1-1, 5 t.a.b. à 3). Cet après-midi à 15h aura lieu l'autre demie, qui mettra aux prises le SM Caen au FC Nantes. Les buts normands seront gardés par Rémy Riou, qui a côtoyé Sala pendant deux saisons à Nantes, entre 2015 et 2017. Sur le site officiel de Malherbe, il a rendu un bel hommage à l'ancien chouchou de la Beaujoire.

“Quand on évoque Emiliano, il y a toujours cette part de tristesse en moi et en toutes les personnes qui l’ont côtoyé. C’était quelqu’un de simple, gentil, entier, marrant… Il avait beaucoup de qualités et très peu de défauts. Ça fait mal au coeur, mais c’est bien de garder son souvenir en nous. Emiliano se donnait au-delà de ce qu’il pouvait. C’était un soldat, combatif et toujours à 100% pour son équipe. Il était très généreux dans les efforts, que ce soit offensifs ou défensifs. La générosité, c’est ce qui résumait le mieux sa personnalité sur et en-dehors du terrain. Il était toujours là pour ses partenaires et ses amis.”

