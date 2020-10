FC Nantes : le bouleversant message de Kader Bamba après le suicide d'un jeune footballeur

Il y a quelques jours, le jeune joueur de l'Académie de Manchester City Jérémy Wisten (17 ans) s'est suicidé. Apprenant qu'il ne serait pas conservé, le défenseur a d'abord sombré dans la dépression avant de se donner la mort.

Un bien triste fait divers qui a particulièrement touché l'ailier du FC Nantes Kader Bamba, lui-même victime d'échecs à répétition lors de sa formation mais qui, à la différence de l'Anglais, a été bien soutenu jusqu'à son rebond professionnel chez les Canaris, à 24 ans.

Sur Instagram, l'ailier a partagé un message fort : « Ce drame montre les problèmes auxquels peuvent être confrontés les jeunes sportifs en centre de formation. Combien de jeunes sont laissés sur le coté sans qualifications, avec le sentiment d'être abandonné ? Et surtout combien sont accompagnés pour faire face à cela ? »

Lui aussi a vécu l'absence de perspective et l'oubli du monde du foot

Sans vouloir jouer les moralisateurs, Kader Bamba est revenu sur son parcours chaotique : « Je n'ai aps été conservé d'un centre de formation à 17 ans. Je ne souhaite ça à personne (…) Pour ma part, grâce à Dieu, j'ai pu rebondir à 18 ans. Mais après une finale de Gambardella l'année suivante, je me suis retrouvé sans club à 20 ans. Aucune perspective et oubli total du monde du foot. Dévasté, j'ai dû travailler en tant que livreur. Mais c'était plus pour rassurer ma famille que pour moi-même. Le sentiment d'avoir déçu tes proches, c'est dur aussi jeune (…) Alors oui, j'ai rien lâché et fais beaucoup de sacrifices, mais j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont aidé à surmonter tout ça. Malheureusement, je suis conscient que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que beaucoup n'auront pas la trajectoire que j'ai eu ».

Dans son message final, Kader Bamba invite les jeunes des centres de formation à prendre soin d'eux : « Croyez en vous, en vos rêves et en vos capacités. Mais le foot doit rester une passion et jamais devenir une impasse. Vous avez tous une vie à mener au delà du foot ».