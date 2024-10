FC Nantes : le buteur le plus efficace de Ligue 1 chez les Canaris !

En s'inclinant à Strasbourg (1-3), le FC Nantes a confirmé sa baisse de régime après un début de saison prometteur. L'équipe d'Antoine Kombouaré est rentrée dans le rang et les satisfactions ont été bien rares à la Meinau. La principale, c'est le 2e but en L1 du jeune Bahereba Guirassy.

2 buts en 31 minutes seulement

Un but qui permet à Guirasy d'être le meilleur buteur en Ligue 1 du FC Nantes à égalité avec Simon, Lepenant et Abline. Mais contrairement à ses coéquipiers, Guirassy joue très peu. Il a inscrit ses 2 buts en 31 minutes de jeu. "En marquant un but toutes les 15 minutes, le Nantais de 18 ans est le buteur le plus efficace de Ligue 1", note le site Tribune Nantaise. Qui précise : "'Il devance Lasso Coulibaly (1 but/36 minutes) et Pape Diong (1 but/49minutes). De plus, dans ce classement, il est le seul à avoir marqué 2 buts ou plus ce qui rend son efficacité encore plus impressionnante."

Le but de Guirassy pendant #RCSAFCN pic.twitter.com/eqKMV2o5oR — FC Nantes et Cie (@FCNantesetcie) October 28, 2024