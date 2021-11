FC Nantes : le chat noir de Kombouaré clairement identifié

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Dimanche, le FC Nantes accueille le RC Strasbourg avec l'idée de reprendre sa marche en avant suite à son faux pas à Montpellier (0-2). De prime abord, on pourrait penser que le plus important serait de faire preuve de réalisme, ce qui a manqué à la Mosson, et de solidité défensive, ce qui s'annonce vitale face à la 2e meilleure attaque du championnat. Mais non, ce qui primera pour Antoine Kombouaré, ce sera… de ne pas titulariser Marcus Coco !

Eh oui, le Guadeloupéen est bien malgré lui le chat noir de la Maison Jaune ! Cette saison, il a pris part à 10 des 12 matches des Canaris en Ligue 1. Il n'a été titularisé qu'à 3 reprises pour autant de défaites ! C'était contre Rennes (0-1) au Roazhon Park, à Lyon (0-1) et à Montpellier (0-2). Trois revers et aucun but inscrit. Lui qui a pointé du doigt le manque de réalisme de son équipe en revenant de la Mosson pourrait être la première victime de ses propos !

FC Nantes. Marcus Coco : « Il va falloir tirer les leçons » (Ouest-France) https://t.co/Fz4OCEfLgJ pic.twitter.com/sGQVRy6wwV — ♡ Nantes Online (@NantesOnline) November 3, 2021