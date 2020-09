FC Nantes : le clan Kita règle le conflit entre Gourcuff et Ziani

La fracture entre le centre de formation du FC Nantes et le staff de l'équipe pro n’est pas nouvelle. Lundi, elle a pourtant connu un nouveau virage cinglant avec la prise de parole musclée de Stéphane Ziani, et une réponse tout aussi sévère de Christian Gourcuff. Le noeud du problème soulevé par le coach des U19 réside dans le manque de dialogue avec celui de l’équipe fanion.

Mais pourquoi cette saillie maintenant, alors que le FC Nantes entamait enfin une saison dans la stabilité ? Ziani, conscient que le club pourrait perdre de nouveaux joueurs prometteurs comme Batista Mendy en 2021, a sans doute voulu une prise de conscience à tous les étages. Ce n’est pas la première que l’ancien milieu tape un coup de pied dans la fourmilière. Cette fois, il se pose en lanceur d'alerte à la place de Samuel Fenillat, directeur du centre de formation depuis 2010, ou Philippe Mao, coordinateur sportif du FCN aux prérogatives extrêmement floues.

Franck Kita a pris les choses en main

La direction a rapidement réagi devant cette situation embarrassante aux yeux du grand public. Mardi après-midi, L’Équipe affirme qu’ils ont tous les trois participé à une réunion d'urgence mise en place par Franck Kita, directeur général des Canaris. Avec un objectif : trouver une porte de sortie et un mode de fonctionnement entre le groupe pro et le centre. « L’entraîneur des U19 entendait d’ailleurs s’inscrire dans une voie d’apaisement, soucieux de dépasser les relations personnelles, ajoute Ouest France. Ce pavé dans la mare, c’était pour éveiller les consciences, alerter sur les dangers que le club encourt. » Et qui ne datent pas d’aujourd’hui.