FC Nantes : le clin d’œil de Landreau à un crack passé par le Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Un peu partout en Europe, on hurle au scandale concernant le septième Ballon d'Or que Lionel Messi a reçu hier soir. Pour l'ancien sélectionneur de l'Espagne Javier Clemente, ce couronnement prouve que le monde accorde finalement plus d'importance à une victoire en Copa América qu'à un succès en Championnat d'Europe. En effet, l'Italien Jorginho n'est arrivé que troisième. La bonne nouvelle, c'est que le Ballon d'Or des gardiens a suscité beaucoup moins de polémique. Héros de la séance de tirs au but lors de la finale de l'Euro et brillant tout au long de la compétition, Gianluigi Donnarumma fait un beau vainqueur.

Certains, comme Mickaël Landreau, auraient aimé voir Edouard Mendy couronné pour sa brillante première saison à Chelsea, ponctuée d'une victoire en Champions League. "Extrêmement déçu pour Edouard Mendy", a commenté la légende du FC Nantes à propos de… l'ancien Rennais. Mais pas de quoi tout de même fustiger le sacre de l'Italien.

Extrêmement déçu pour Edouard Mendy…. 🙈😞🙈 https://t.co/Wpckgjnq1C — Mickaël Landreau (@mickalandreau) November 29, 2021