FC Nantes : le club mis en examen, Waldemar Kita dans de sales draps !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Et une nouvelle mise en examen au tableau de chasse de Waldemar Kita ! Ouest-France rapporte en effet que le FC Nantes, et donc son représentant légal et président, a été mis en examen dans la plus grande discrétion le 21 septembre dernier, accusé d’être impliqué dans certains transferts douteux.

L’affaire Sanogo - Batica ne lâche pas le FCN

Entendu par les enquêteurs au même titre que son fils Franck, Waldemar Kita fait partie des personnalités mises en examen par le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc pour avoir « complicité du délit d’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable (Bakari Sanogo et Joaquim Batica en l’occurrence) et pour avoir apporté son concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Lors de son audition, Waldemar Kita avait contesté « vigoureusement » les faits reprochés : « Il a déclaré venir du monde de la pharmacie, avec une certaine éthique et une transparence, mises en application dans le domaine du football depuis son rachat du club en 2007. »

INFO OUEST-FRANCE. Enquête autour des transferts de joueurs : le FC Nantes mis en examen à son tour #FCNantes #Nantes #Loire-Atlantique @OuestFrance https://t.co/jz1e1IsrlT — David Phelippeau (@dphelippeau) November 24, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life