FC Nantes : le club promis à la même descente aux enfers que les Girondins de Bordeaux ?

Le FC Nantes n’y arrive décidément pas. Une semaine après avoir pris un point encourageant à Toulouse (0-0) pour la grande première de Pierre Aristouy sur le banc de touche, les Canaris ont explosé samedi à la Beaujoire contre le Montpellier HSC de Michel Der Zakarian (0-3). Toujours à un petit point de l’AJ Auxerre au classement, et donc en course pour l’opération maintien à deux journées de la fin de la saison, le FC Nantes prie pour un faux-pas des Bourguignons.

Lizarazu compare Nantes à Bordeaux

Bixente Lizarazu, lui, ne se berce pas trop d’illusions et fait un parallèle inquiétant entre le club et les Girondins de Bordeaux. « Il n’y a pas eu de choc psychologique avec le changement d’entraîneur. C’est probablement l’addition d’erreurs, au fil des années, pour se retrouver dans cette situation, a estimé le champion du monde 98 au micro de Téléfoot. Ça me fait penser à Bordeaux : un grand club historique avec un grand palmarès et un grand public mais qui peut descendre en deuxième division. Il va devoir trouver les solutions pour redevenir le Nantes qu’ils ont été un moment donné. »

Pour résumer Bixente Lizarazu estime que la trajectoire du FC Nantes ressemble comme deux gouttes d'eau à celle des Girondins de Bordeaux, relégués en deuxième division la saison dernière pour avoir trop cumulé de couacs auparavant.

