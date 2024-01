FC Nantes : le club s'en prend à l'arbitrage dans un communiqué cinglant !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Depuis dimanche, les suiveurs du FC Nantes pestaient contre l'arbitrage du match à Reims (1-1), où Mohamed Daramy n'avait pas été expulsé après sa faute sur Eray Cömert ayant entraîné la sortie du défenseur suisse juste avant la mi-temps. Ils regrettaient également que la VAR ne soit pas intervenue alors que pour une faute similaire, un Canari avait vu rouge plus tôt dans la saison et écopé de trois matches de suspension. Eh bien, il n'y a pas que les suiveurs du FCN qui ont été scandalisés. Le club aussi. Et il a publié un communiqué cinglant ce lundi pour le faire savoir !

"Un sentiment d'arbitrage "à la carte""

"Respectueux des instances et de tous les acteurs du football français, le FC Nantes ne peut toutefois que souligner son incompréhension grandissante face à plusieurs décisions arbitrales récentes. Au-delà de la blessure d'Eray Cömert qui prive le FC Nantes d'un de ses cadres pour plusieurs rencontres, il est de plus en plus difficile de trouver de la cohérence dans certaines décisions arbitrales et disciplinaires ces dernières semaines. Comment comprendre en effet la sanction de trois matches de suspension infligée à Bénie Traore - sanction confirmée par le CNOSF - pour un geste involontaire (et sans conséquences pour l’intégrité du joueur clermontois) lors du match FC Nantes - Clermont Foot et l'impunité dont a bénéficié Mohamed Daramy après sa faute sur Eray Cömert dimanche ?"

"Malgré la VAR, l'attaquant rémois n'a pas même reçu un avertissement pendant qu'Eray devait quitter ses partenaires, blessé. Plusieurs décisions arbitrales ces dernières semaines ont donné au Club et à ses supporters un sentiment d'arbitrage "à la carte". Par respect pour le Club, son staff, ses joueurs, et ses supporters, de même que pour l'équité des compétitions, le FC Nantes ne demande rien moins que d'être arbitré "normalement"."

Communiqué du Club suite à la blessure d'Eray Cömert. — FC Nantes (@FCNantes) January 29, 2024

