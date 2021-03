FC Nantes : le club sort de sa réserve sur le dossier Augustin, le joueur répond

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Voici, à l'instant, le communiqué publié par le FC Nantes. Qui confirme que le joueur est touché par le syndrome du Covid-long.

"Malgré un travail de réathlétisation et un investissement personnel conséquent depuis son arrivée au club, Jean-Kevin Augustin n'a pu retrouver l’intégralité de ses moyens physiques. Pour comprendre et analyser les raisons de ce déficit athlétique, le FC Nantes et l’entourage du joueur ont souhaité que Jean-Kevin effectue ces derniers jours une série de tests médicaux plus approfondis. Ceux-ci ont révélé que l’attaquant subit encore les conséquences d'une infection à la Covid-19, qui s’apparente au syndrome dit du "Covid long".

Le joueur va à présent poursuivre un protocole médical strict, adapté à son état de santé actuel, nécessaire au recouvrement de la totalité de ses moyens et de sa forme physique. Il restera parallèlement, dans le cadre d’un programme de réathlétisation de plusieurs semaines, déterminé par les médecins et le club, à disposition de la réserve jusqu'à la fin de la saison. Du fait du secret médical, aucun autre élément ne sera communiqué sur la situation de Jean-Kevin Augustin. Merci de votre compréhension."

Dans la foulée, et sur Twitter, le joueur a tenu à publier son propre communiqué que vous pouvez lire ci-dessous.