FC Nantes : le cluster de Covid-19 enfin terminé au FCN ?

Le coronavirus ne recule pas en France. Depuis quelques semaines maintenant, les chiffres d’une recrudescence du Covid-19 commencent à alerter les milieux sanitaires. Cette inquiétude ne faiblit pas quand on se penche sur la L1, où plusieurs clubs restent touchés.

Le FC Nantes fait partie de cette catégorie, avec une reprise décalée de la compétition à cause de cet état des lieux. Cela dit, le constat n’est plus aussi alarmant à la Jonelière, où Christian Gourcuff a enfin retrouvé le sourire. « Il n'y a pas de cas positif au Covid-19 cette semaine, c'est bien », a-t-il affirmé en conférence de presse avant la réception de Nîmes (dimanche, 15h).

Touré doit encore passer des tests cardiaques

Le technicien des Canaris récupère cinq joueurs : Denis Petric, Medhi Abeid, Molla Wagué, Jean-Charles Castelletto et Renaud Emond. Les absents sont au nombre de quatre : Anthony Limbombe et Charles Traoré (quadriceps) sont forfait, Abdoulaye Touré, qui doit passer des tests cardiaques, et Charly Jan (épaule) « qui sera aussi absent quelques semaines. »