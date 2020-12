FC Nantes : le coach idéal pour relancer les Canaris sur le marché et candidat ?

Le FC Nantes cherche toujours un coach pour succéder à Christian Gourcuff, démis de ses fonctions après la lourde défaite face à Strasbourg (0-4). Patrick Collot assure l'intérim mais il est déjà acquis que Waldemar Kita ne le conservera pas comme n°1. Le président des Canaris cherche le coach idoine pour relancer son équipe. Une solution, en France, se nomme Luka Elsner, en attente d'un nouveau défi après son expérience à Amiens, terminée en septembre dernier. Dans un entretien à FootMercato, le Slovène (38 ans) ne cache pas son envie de rebondir, si possible en France.

Luka Elsner : «ma préférence aujourd’hui serait forcément de rester en France»

« J’ai un énorme manque à ce niveau-là. Je souhaiterais refaire mon métier et être au contact des joueurs et de la pelouse le plus vite possible, revenir dans le processus d’entraînement le plus vite possible. Ma préférence aujourd’hui serait forcément de rester en France, soutient-il. J’essaye de rester attentif et de me préparer à toutes éventualités.»

Dans cette attente, Elsner se nourrit de matches, de Bundesliga surtout. « Je regarde énormément les équipes allemandes : Mönchengladbach, Leipzig et le Bayern. Des équipes qui ont une dynamique et une intensité très importante. C’est quelque chose qui m’a intéressé. J’ai jeté un coup d’œil à Sassuolo parce que j’ai trouvé que la maîtrise du jeu de possession et de zone était excellente. Pour se tenir au courant de tout ce qu’il se passe, les équipes françaises. C’est un championnat qui me plaît, parce que je suis ici, pour avoir un vrai avis et connaître en profondeur les éléments de la Ligue 1 et de la Ligue 2. »