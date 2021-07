FC Nantes : le Collectif Nantais a pris rendez-vous avec Waldemar Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

C'est un entretien très intéressant que Philippe Plantive a accordé à So Foot. Le dirigeant du Collectif Nantais, qui ambitionne de racheter le FC Nantes à Waldemar Kita, a dévoilé les objectifs de l'association ainsi que le moment où il contactera l'homme d'affaires franco-polonais pour lui soumettre une offre de reprise.

"L'objectif, il est de 20 millions"

"Avec Waldemar, nous nous connaissons et nous avons chacun le numéro de l’autre. À partir du moment où nous aurons atteint notre objectif, on sera en mesure de pouvoir l’appeler et d’être actifs. Cet objectif, il est de 20 millions pour ce qui est du Collectif Nantais, mais il consiste également à convaincre d’autres investisseurs en parallèle. Je pense que la vraie place du Collectif Nantais, c’est d’être partie prenante au capital avec une place importante pour pouvoir décider, au côté d’autres investisseurs. Dans un scénario idéal, si on était rejoint par deux autres investisseurs avec une enveloppe à peu près similaire à la nôtre, nous pourrions faire quelque chose de très bien."

"L’idée est de pouvoir assumer le rachat puis les cinq premières années du club sans avoir à redemander de l’argent aux souscripteurs. Pour cela, nous avons élaboré une stratégie afin d’inscrire le club de façon durable dans la rentabilité. Notre schéma c’est donc d’atteindre les 20 millions, de motiver d’autres investisseurs à nos côtés et de faire éventuellement appel à un peu d’endettement, en complément. Cet ensemble-là permettrait de développer le business plan que nous avons établi sur cinq ans. Contrairement à ce qui est fait actuellement à Bordeaux, où le stratégie d’endettement ne fait que reporter le problème dans le temps, nous souhaitons atteindre une proportion de 80% de capital et 20% d’endettement."

