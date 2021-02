FC Nantes : le coup de fil lunaire de Mogi Bayat à Raymond Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Raymond Domenech y a eu droit dès a première conférence de presse au FC Nantes. À peine arrivé sur le banc des Canaris, ce dernier allait-il se faire dicter sa loi par Waldemar Kita ? L’ancien sélectionneur des Bleus avait rétorqué qu’il ne donnerait aucun pouvoir à l’ingérence de son président, déjà éprouvée par plusieurs coaches avant lui à la Jonelière.

« Le Président m’a pas parlé de vous »

Mogi Bayat n’a pas eu plus de réussite auprès de Domenech. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé, comme l’affirme Mohamed Toubache-Ter. « Cinq jours après la prise de fonction de Raymond Domenech, ce dernier a reçu un appel assez cocasse du DS de Nantes Mogi Bayat, détaille-t-il sur Twitter. ‘Bonjour Raymond. Je bosse avec le Président Kita. Je souhaite qu’on déjeune ensemble pour faire un point sur l’effectif’. Domenech : ‘Le Président m’a pas parlé de vous. Je fais un point qu’avec mon président et pas dispo pour déjeuner’. Gros blanc de Bayat et un bonne journée suit. »

Bayat aurait savonné la planche à Domenech

Suite à ce coup de fil lunaire, ce même Bayat aurait pris la mouche et aurait oeuvré en coulisses au départ précipité de Domenech du FC Nantes. « Cet appel aura son importance car il est aussi une des causes de l’éviction de Domenech... avec le fils Kita en fond », conclut l’insider. Àl’entendre, le président Kita aurait donc été hors-jeu sur ce coup.