FC Nantes : le coup de mou de Moses Simon était prévisible

Auteur d'une très belle première saison avec le FC Nantes (9 buts, 8 passes décisives), Moses Simon (25 ans) est parvenu à convaincre les dirigeants des Canaris de lever l'option d'achat de 5 M€ fixée par Levante. Un choix unanimement salué en fin de saison dernière mais qui paraît plus difficile sur les trois premiers matches de la saison 2020-21 où le Nigérian n'a pas été performant.

Journaliste pour le quotidien belge Het Nieuwsblad et suiveur de la Gantoise entre 2015 et 2018 lorsque Moses Simon y évoluait, Stefan Smet n'est pas vraiment étonné de ce coup de mou de l'attaquant du FCN. Au contraire.

« Moses a fait des débuts extraordinaires (7 buts en 6 mois). Puis il a connu des blessures sur sa deuxième saison. On n’a jamais revu le Moses des six premiers mois. Je ne suis pas surpris que vous m’appeliez à ce sujet. Nous avions la même impression à Gent même si l’équipe connaissait une période difficile (l’entraîneur Hein Vanhaezebrouck viré). Il manque de rigueur. Il n’est pas un joueur déterminé à être à 100 % tous les week-ends. Il ne faut pas attendre de lui qu’il mette 10/12 buts dans la saison. En plus, Moses n’est pas un leader. Il a besoin d’une équipe à 100 % pour être décisif », assure le Belge à Presse Océan.