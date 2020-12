FC Nantes : le cri du cœur d'un Canari aux supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

La manifestation prévue ce dimanche par les ultras du FC Nantes, la deuxième consécutive en marge d'un match à la Beaujoire, tient toutes ses promesses. Comme pour la première, ils sont entre 200 et 300, selon le journaliste de 20 Minutes David Philippeau, pour demander à Waldemar Kita de quitter leur club. La fracture entre les supporters et le propriétaire du club est nette. Celle entre ces mêmes supporters et l'équipe s'aggrave de désillusion en désillusion. Mais lors d'une interview à France Bleu, le milieu de terrain Abdoulaye Touré a réclamé l'union sacrée.

"On est indéfendable"

"Dire que je ne sens pas ou ne vois pas les tensions autour du club serait mentir. Il y en a beaucoup. Mais la force du club, c’est le collectif et on a donc besoin de rester solidaires. C’est comme ça qu’on a réussi à renverser pas mal de tendances négatives depuis quelques années. Il faut continuer sur cette voie et ne pas s’éparpiller."

"Les supporters sont forcément frustrés par la situation, c’est normal. On est indéfendable. Mais il y a quand même des manières pour faire ou dire les choses. Je leur demande donc de tempérer et de rester solidaires avec nous."