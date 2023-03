FC Nantes : le danger est déjà identifié à l’OL

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Battu à Lens (1-3), par Rennes (0-1) et à Paris (2-4), le FC Nantes a mis fin à l'hémorragie contre Nice (2-2) dimanche à la Beaujoire. Mais un point sur douze, cela reste insuffisant dans la course au maintien. Douzièmes, les Canaris ne sont qu'à six longueurs du premier relégable. Il leur faut reprendre leurs distances avec la zone rouge au plus vite et cela passe par un résultat à Lyon vendredi soir.

Au Groupama Stadium, le danger numéro un est d'ores et déjà connu : revenu dans le club de ses débuts l'été dernier, Alexandre Lacazette a déjà inscrit 20 buts toutes compétitions confondues, dont 16 en championnat. Surtout, il imprime un élan à toute son équipe par son engagement, son implication et son sens du jeu. Le maîtriser, c'est mettre l'OL en sourdine. Lui laisser de la liberté, en revanche, c'est s'exposer au pire. Antoine Kombouaré le sait et préparera quelque chose pour contenir l'ancien Gunner.