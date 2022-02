FC Nantes : le danger n°1 face au RC Strasbourg est identifié

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Avant le déplacement de dimanche à la Meinau, Antoine Kombouaré et ses hommes auraient toutes les raisons de craindre le potentiel offensif du RC Strasbourg. Deuxième meilleure attaque de l'élite avec 44 buts, le Racing tient en Ludovic Ajorque, Habib Diallo et Kévin Gameiro des avant-centres très prolifiques. Mais à en croire une analyse de la LFP, le principal danger quand on affronte l'équipe de Julien Stéphan, ce n'est pas son potentiel offensif, c'est son pressing haut.

"Le jeu du Racing a beaucoup évolué au niveau du pressing exercé sur l’adversaire, peut-on lire sur la LFP. Les hommes de Julien Stéphan n’hésitent pas à chercher le ballon plus haut sur le terrain. En moyenne, le RCSA compte 9,6 récupérations hautes (c’est-à-dire dans les 40 mètres adverses) par rencontre de Ligue 1 2021/22, 2e meilleure moyenne derrière le PSG (10) et 3 de plus que sur l’exercice précédent (6,6). Strasbourg est même la formation qui compte le plus de pressings gagnants dans l’élite (383), signe que le club est capable de contrarier le jeu adverse en toutes circonstances." Les Nantais sont prévenus !

Jeu offensif, pressing, un lien privilégié avec ses joueurs...



