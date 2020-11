FC Nantes : le déclic à Lorient est venu du vestiaire des Canaris

Le FC Nantes s’est donné un petit peu d’air dimanche. Grâce à leur succès enregistré sur la pelouse du FC Lorient (2-0), les hommes de Christian Gourcuff se détachent quelque peu des profondeurs du classement de L1 et pointent désormais au 14e rang avec 11 points à leur actif.

Cette embellie n’est évidemment pas suffisante pour espérer des lendemains qui chantent réellement mais elle suffit à permettre aux Canaris de passer une trêve internationale plus calme pour travailler à la Jonelière. Ces derniers peuvent d’ailleurs remercier Alban Lafont, auteur de parades décisives (29e, 36e et 40e) et d’un match abouti au Moustoir.

« On s’est beaucoup parlé à la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait rectifier », confie à L’Équipe l’international Espoirs, « content d’avoir aidé (son) équipe » et aussi chanceux sur une reprise de Sylvain Marveaux repoussée par le poteau. « C’est la logique qui l’emporte, résume l’entraîneur du FC Nantes. Ces trois points nous permettent d’être un peu plus sereins. »