FC Nantes : le discours guerrier d'Abdoulaye Touré avant le derby

Six matches sans victoire, un président contesté comme rarement et empêtré dans des problèmes fiscaux, des supporters qui manifestent en marge des rencontres à domicile… Le climat est délétère à Nantes et peut expliquer que les Canaris s'enfoncent au classement. Même le changement d'entraîneur, Patrick Collot ayant remplacé Christian Gourcuff, n'a rien changer à l'histoire. Pour sortir de cette impasse, Abdoulaye Touré invite ses partenaires à aborder chaque match comme une guerre, à commencer par celui de cet après-midi contre le SCO d'Angers dans le derby des Pays de la Loire.

"Les prochains matches doivent être des guerres"

"C’est une situation très compliquée, a-t-il déclaré à France Bleu. Nous n'avons pas les résultats espérés. Les prochains matchs doivent, pour nous, être "des guerres", façon de parler. On doit tous se formater en tant que soldats parce-que la situation est très inquiétante. Mais il faut rester positif. Il ne faut pas se démoraliser ni se désunir parce-que c’est dans de ces moments-là qu’il faut afficher une force collective."

"On arrive à prendre conscience de la situation. C’est en restant soudés et en allant à la guerre que l’on arrivera à surmonter des montagnes. Après, je pense qu’il nous manque aussi ce petit brin de chance. Contre Reims, on a eu des opportunités, mais il nous manque un peu cette lucidité dans le dernier geste ou la dernière passe. Il faut donc rectifier le tir contre Angers et livrer une belle prestation, pendant tout le match."