FC Nantes : le discours musclé et plein d'espoir du vestiaire nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Gagner à domicile et attendre une défaite de l'AJ Auxerre. Voilà l'espérance du peuple nantais samedi prochain qui pourra même espérer une victoire contre Angers et un simple match nul du RC Lens dans l'Yonne. Pas impossible, on le sait, et les Canaris sont bien décidés à y croire et rassurer leurs supporters pour une ambiance de feu à la Beaujoire.

Buteur face au LOSC, Quentin Merlin est déjà décidé à se battre. "La défaite à Lille est dure à avaler. Collectivement, on a tout donné, je ne pense que l’on n’a pas de regrets. Ça se joue aussi sur l’arbitrage. Il y a beaucoup de colère et de déception. On a montré un bon visage, on a la grande finale qu’il faudra remporter samedi. On a une semaine pour se préparer avant Angers. Tout le staff médical, technique, tout le club y croit. Nous aussi, les joueurs, on va tout donner pour sauver ce club qui ne mérite pas de descendre en Ligue 2. On va tout faire tous ensemble."

"Je ne suis pas inquiet : je fais confiance à tous mes coéquipiers"

Marcus Coco, lui, dans des propos rapportés par Ouest-France, "y croit. Et j’y croirai jusqu’à la 95e minute samedi prochain. Je ne suis pas inquiet : je fais confiance à tous mes coéquipiers, au coach et à toutes les personnes qui sont au club. Et à Lens ! Même si on sera d’abord focalisés sur nous-mêmes."