FC Nantes : le FCN a achevé le Stade Rennais avec un petit affront ce week-end !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Dans la course à la Ligue des champions, le Stade Rennais a fait une mauvaise opération ce week-end en s'inclinant à domicile face à l'AS Monaco (2-3). Le club de la Principauté revient fort, et l'OGC Nice s'est également imposé devant le FC Lorient (2-1). De plus, les U16 du club breton se sont inclinés lors du Tournoi de Montaigu face aux rivaux du FC Nantes. Les Canaris se sont imposés (4-2). Ils affronteront Toulouse pour la 5e place. Le SRFC affrontera le RC Lens pour la 7e place et la finale opposera l'ASSE à l'OM.

Les jeunes U16 du #FCNantes retrouvent la victoire dans ce tournois du @MFMontaigu. Victoire 4-2 dans le derby face au @staderennais. Buteurs côté nantais : Horta, Letoux, Nzita, Kinkela. Les Canaris affronteront #Toulouse pour la 5e place. — Maxime Thomas (@mthomas44230) April 17, 2022

Pour résumer Battu par Monaco (2-3), le Stade Rennais a vécu un sale week-end. Et le FC Nantes y a également contribué... Les U16 du SRFC se sont en effet inclinés lors du Tournoi de Montaigu face aux rivaux du FC Nantes. Les Canaris se sont imposés (4-2).



Laurent HESS

Rédacteur