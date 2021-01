FC Nantes : le FCN a perdu l'un de ses supporters les plus prestigieux

Le monde du cinéma et bien plus encore pleure Jean-Pierre Bacri. Le fidèle acolyte d’Agnès Jaoui s’est en effet éteint en début de semaine des suites d’un cancer. Il avait 69 ans et était connu pour être un fervent supporter du FC Nantes de la grande époque. Tribune Nantaise rappelle en effet que son passage dans la Cité des Ducs pour le tournage du film La vie très privée de Monsieur Sim il y a quelques années l’avait fait tomber amoureux de la ville.

Bacri était tombé amoureux de Nantes

« J’aime beaucoup Nantes et je dirais même que c’est une de mes villes préférées », avait-il confié sur France Bleu Loire Océan avant d’encenser le FC Nantes de la grande époque. J’ai adoré cette équipe où il y avait Pedros, Ouédec, Loko. Le FC Nantes de Jean-Claude Suaudeau était flamboyant. Je me souviens d’un match où elle avait écrasé le PSG. Elle avait fait un match exceptionnel. » Tous les vrais supporters des Canaris s’en rappellent encore.