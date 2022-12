FC Nantes : le FCN a surmonté une belle galère pour signer le petit exploit du week-end

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes a reçu une bonne nouvelle dimanche : le parcours en Coupe Gambardella se poursuit. Comme déjà évoqué hier, les jeunes Canaris se sont sortis du piège tendu par Châteauroux aux tirs au but (0-0, 4-1). Ce n’était pas une mince affaire puisque les U18 du club cher à Michel Denisot était entré en lice en septembre en écrasant tous ses adversaires avec 32 buts inscrits et aucun encaissé en quatre matches !

« La qualification reste logique »

« La journée a été compliquée. Nous sommes partis de bonne heure, 8h de bus dans la journée, pour jouer sur un terrain plus que pas facile, voire limite dangereux car gelé par endroit, explique le coach des U18 nantais dans des propos relayés par Tribune Nantaise. Heureusement, il n’y a pas de blessé à déplorer et la qualification est là. On frappe les montants à deux reprises mais ça ne rentre pas en première période. En étant objectif, la décision a été faite lors des tirs au but, avec des garçons qui n’ont pas tremblé, quatre sur quatre, mais la qualification reste logique. Pour la suite, on verra. On souhaite forcément jouer à domicile surtout que l’année dernière, nous n’avions pas jouer à la maison… »

Le du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe Gambardella sera effectué le 15 décembre tandis que les prochains matches se dérouleront le 8 janvier 2023.

Pour résumer Si le FC Nantes a perdu son premier match de préparation contre Dijon, en amical (0-1), les jeunes Canaris ont su composter leur billet pour les 32es de finale de la célèbre Coupe Gambardella devant Châteauroux (0-0, 4 tab 1).

