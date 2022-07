FC Nantes : le FCN se retire du Challenge Sala à cause des Girondins de Bordeaux

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

L'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a expliqué la raison de ce retrait. "De part sa situation extra-sportive, Bordeaux ne nous garantit pas de se présenter avec une équipe compétitive. J’ai donc pris la décision de retirer l’équipe du Challenge Emiliano-Sala."

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 📃



Le @FCNantes, par la voix de son entraîneur, Antoine Kombouaré, a pris la décision de ne pas disputer la 2ᵉ édition du Challenge Emiliano-Sala.



Cette décision purement sportive, ne remet en aucun cas l'attachement du club à la mémoire d’Emi. — FC Nantes (@FCNantes) July 6, 2022

