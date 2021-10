FC Nantes : le feuilleton Emiliano Sala est loin d'être terminé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La justice anglaise a donc décidé de reconnaître coupable David Henderson dans l'affaire du crash de l'avion d'Emiliano Sala. L'intermédiaire avait reçu pour consignes par la propriétaire de l'appareil de ne plus laisser David Ibbotson le piloter, il n'en a pas tenu compte et cela explique en partie le drame du 21 janvier 2019. Mais en partie seulement. Et la famille de l'ancien attaquant du FC Nantes a fait savoir qu'elle ne comptait pas en rester là. Elle veut que toute la lumière soit faite sur cette triste histoire et que toutes les personnes reconnues coupables soient punies.

« Les agissements de David Henderson ne sont qu'une pièce du puzzle, a fait savoir l'avocat de la mère, de la soeur et du frère d'Emiliano Sala, Daniel Machover. La famille espère ardemment que toutes les personnes impliquées dans l'enquête fourniront sans plus tarder l'intégralité des documents nécessaires afin que l'enquête remplisse sa fonction et que tous les faits émergent. C'est la condition sine qua non pour que la famille d'Emiliano sache enfin la vérité sur cette tragédie, que les leçons en soient tirées et qu'aucune autre famille ne soit confrontée à ce genre de mort évitable. »

