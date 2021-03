FC Nantes : le fiasco intégral de l’OM fait le bonheur des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

La semaine où Frank McCourt est venu en France annoncer qu’il voulait gagner la Ligue des champions, l’OM a été piteusement éliminé en 16es de finale de la Coupe de France par les amateurs de Canet-en-Roussilon (1-2). Autant dire qu’on n’est pas obligé de croire l’actionnaire du club phocéen quand il dit que la Ligue des champions sera pour demain à Marseille.

Ce lundi, la presse démonte l’OM comme jamais et va même jusqu’à parler d’« OM Circus », en référence à l’appellation « Kita Circus » inventée par les supporters du FC Nantes pour railler la direction des Canaris depuis 2007. « L’OM Circus a ajouté à ce triste bilan une déroute en prime time en Coupe de France et on dirait que les Marseillais, risée de la France entière, cherchent vraiment le bâton pour se faire battre », peut-on ainsi lire dans L’Équipe du jour.

Posteraro dans les traces de Pécout

Autre anecdote sur l’OM qui fait le bonheur du FC Nantes, elle est purement sportive. En ouvrant hier le score (2-1) en faveur de Canet-en-Roussillon (N2), Jérémy Posteraro (30 ans) est devenu le premier joueur à marquer le jour de son anniversaire face à l'OM en compétition officielle depuis Eric Pécout (23 ans) avec le FC Nantes. C’était le 17 février 1979, une époque qui semble aujourd’hui bien lointaine pour les Canaris.