FC Nantes : le front anti-Kita ne lâche pas, une nouvelle manif déjà programmé

Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Dix-neuvième de Ligue 1, le FC Nantes se retrouve en fâcheuse posture à dix journées de la fin dans la course au maintien. Pire, les Canaris se déplace au Parc des Princes lors de la 29e journée et pourraient se retrouver dans une situation encore plus délicate si le Nîmes Olympique, le FC Lorient ou l'ASSE venaient à prendre quelques points le week-end prochain.

Dans ces conditions, la réception des Merlus le 21 mars prochain pourrait bien être une finale de la peur pour Antoine Kombouaré et ses Canaris. Problème : le climat autour du match ne s'annonce pas des plus serein, toujours sur fond de conflit entre les supporters et le clan Kita.

Dans un communiqué commun, les différents groupes de supporters (Brigade Loire, Activ Nantes Support, Esprit Canari, Corsaires Vendéens, A la Nantaise, La Maison Jaune, Naonediz Da Viken, Les Ch’tis Canaris) ont déjà appelé à une nouvelle manifestation de 13h à 14h30 devant la Beaujoire. Comme à chaque rencontre à domicile depuis le mois décembre, les anti-Kita ont appelé « à un rassemblement pacifique, dans le respect des règles sanitaires, pour échanger sur la situation du FC Nantes et son avenir ». Comme à chaque fois, ils devraient être entre 300 et 400 à répondre à l'appel...