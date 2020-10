FC Nantes : le grand Alban Lafont est enfin de retour !

La trêve internationale pourrait avoir fait le plus grand bien au FC Nantes. Alors que Christian Gourcuff devrait profiter de cette accalmie pour retrouver ses esprits sur le banc des Canaris, Alban Lafont a lui mis à profit cette période pour repartir de l’avant chez les Espoirs.

Lundi soir, le portier des Canaris a en effet sorti une prestation immaculée face à la Slovaquie, avec une pléiade de parades à son actif. Notamment dans le money time. Victime d’une incapacité chronique à rester au très haut niveau qui peut être le sien, l’ancien gardien du Toulouse FC a rassuré son monde et même hérité de la mention « joueur du match » décernée par Foot Mercato.

Lafont homme du match contre la Slovaquie

« Très solide, Lafont s'illustrait d'entrée avec un bel arrêt devant Tomáš Suslov (7e). Il enfilait le costume de super-héros au retour des vestiaires juste devant Ľubomír Tupta (47e). Auteur d'une belle parade en fin de match devant Ján Bernát, le Nantais a été intéressant (90e +3) », résume FM. La performance de Lafont n’a pas non plus échappé à la Twittosphère, où il a été encensé plusieurs fois pour sa fiabilité du jour. Les supporters du FC Nantes attendent désormais la même régularité en club, où l’intéressé se sent bien et doit encore prouver.