FC Nantes : le groupe d’Aristouy pour Le Havre est tombé, une triste tendance se confirme

Pierre Aristouy a fait le choix de convoquer 20 éléments pour la réception du HAC à la Beaujoire et une triste tendance se confirme : avec l’absence de Quentin Merlin, blessé, aucun jeune issu de la formation du FC Nantes n’est présent.

0 joueur « made in » Jonelière

Pas de Nathan Zézé, ni de Stredair Appuah dans l’équipe alors que Marquinhos et Fabien Centonze, encore trop courts, n’ont pas été convoqués. En revanche, on peut quand même noter le retour attendu du taulier du milieu Douglas Augusto, qui n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le déplacement à Strasbourg.

En l’absence du Brésilien, le FCN restait sur une victoire et surtout trois défaites de rang…

🛄 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué 🆚 Le Havre. pic.twitter.com/Sqr6E5bEJg — FC Nantes (@FCNantes) November 25, 2023

