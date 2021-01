FC Nantes : le groupe de Domenech pour Montpellier, le onze probable

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

C'est avec un groupe sans surprise que le FC Nantes se déplacera à la Mosson ce samedi pour y affronter le MHSC. En effet, contrairement aux Héraultais qui récupèrent Pedro Mendes (blessé au mollet mercredi face à l'OM), Raymond Domenech n'a changé qu'un seul joueur par rapport à sa précédente liste.

Suspendu face à Rennes, Marcus Coco fait son retour et remplace Moses Simon, blessé. S'il était incertain contre Montpellier, Renaud Emond figure bel et bien dans le groupe. Anthony Limbombe et Jean-Kévin Augustin, jugés en méforme, n'y sont toujours pas.

L'équipe probable contre Montpellier : Lafont – Corchia, Pallois (cap.), Girotto, Ch.Traoré (ou Fabio) – Blas, Abeid, Touré, Louza – Kolo Muani, Coulibaly.