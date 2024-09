Par rapport au match d’Angers, on constate deux absents supplémentaires : Jean-Kévin Duverne et Tino Kadewere. Les deux hommes ont eu de légères surcharges physiques mais sont forfaits. Ils rejoignent les trois absents de longue date : Fabien Centonze, Adel Mahamoud et Herba Guirassy.

En revanche, Florent Mollet, Marcus Coco et Ignatius Ganago font tous leur retour dans le groupe.

Le groupe dévoilé ce jour :

